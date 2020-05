Tony Di Piazza-Joe Tacopina. Un connubio che andrebbe avanti sin da quando l’ex vicepresidente del Palermo ha iniziato il suo cammino in rosanero secondo alcuni, un semplice incontro interlocutorio avvenuto 5-6 mesi fa secondo il diretto interessato. Contattato dalla nostra redazione in merito alle clamorose indiscrezioni circa il coinvolgimento del numero uno del Venezia negli affari di Di Piazza al Palermo (CLICCA QUI), l’ex vicepresidente rosanero non ci sta e racconta in esclusiva ai nostri microfoni la sua verità. Ecco le parole di Tony Di Piazza: «Joe Tacopina alle mie spalle? E’ una notizia totalmente falsa che smentisco categoricamente. Non sento il numero uno del Venezia ormai da 5-6 mesi, quando l’ho incontrato a New York perché voleva presentarci dei suoi amici interessati ad entrare come soci nel Palermo. Di questo incontro Dario Mirri era più che informato. Anzi vi dirò di più, se io ho incontrato Tacopina è stato proprio perché Mirri mi ha sollecitato in tal senso, dopo che il presidente del Venezia aveva contattato anche l’avvocato di Dario».