Sono ore di ansia in Francia per le condizioni di Yassine Benzia, attaccante del Digione che rischierebbe di perdere l’uso della mano sinistra. Il calciatore è stato vittima di un brutto incidente in quad, l’algerino è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e, successivamente, operato. Alcuni dettagli sono arrivati da Olivier Delcourt, presidente del Digione, a ‘Bien Public’. «Yassine è sotto morfina e resterà ricoverato per un pò». Nonostante filtri un cauto ottimismo sulla situazione generale del giocatore, a preoccupare sarebbero proprie le condizioni della mano sinistra.