«Con i Mazzamauro c’è un rapporto unico che va oltre il calcio. Quando firmai per l’Ercolano trovai subito una famiglia. E’ stato Renato Mazzamauro a scoprirmi, c’è un legame speciale, ci sentiamo molto spesso, ha sempre creduto in me ed io gli sono riconoscente. Già c’è un’intesa di massima sulla parola. Con i Mazzamauro basta così, il contratto viene dopo. Non lascerei mai la famiglia Mazzamauro e qui a Torre Annunziata sto benissimo. Sono orgoglioso che loro mi abbiano chiesto di restare anche il prossimo anno. Serie C? E’ ovvio che il discorso ripescaggio interessa da vicino anche il capitano». Queste le parole del capitano del Savoia Ciro Poziello, quest’ultimo intervenuto a “Solosavoia.it”.