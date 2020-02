Dopo il pareggio rimediato contro il Roccella, risultato che ha permesso al Palermo di allungare, il tecnico dei bianchi Parlato è intervenuto in conferenza stampa. Ecco qui di seguito le sue parole: «Ho sempre detto che dobbiamo pensare a noi e oggi dobbiamo fare mea culpa. Sapevamo e sappiamo di avere un margine di errore limitato: oggi è andata così ma dobbiamo continuare a crederci fino a quando la distanza matematica non ci condannerà. Ad oggi, questo discorso non c’è e dobbiamo continuare a pedalare». Ecco qui di seguito il video della conferenza.