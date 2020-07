Il presidente del Savoia, Mazzamauro, ha parlato a proposito del ripescaggio in serie C e non solo, ai microfoni di “Solosavoia.lit”. Ecco le sue parole: «Leggo di allenatori, direttori, calciatori. Al momento penso solo alla serie C. E’ chiaro che mio figlio Renato insieme al suo entourage stanno verificando posizioni per la terza serie ma per ora nulla di ufficiale anche perchè attendo di sapere in quale campionato giocheremo. Sul campo abbiamo raggiunto con merito la possibilità di ottenere il ripescaggio. Questo mi avrebbe consentito di confermare almeno 7/11 della squadra dello scorso anno, invece le mancate risposte dell’Amministrazione mi ha costretto a dire ai giocatori di potersi ritenere liberi, e non a caso in tanti stanno andando via, creando così un ulteriore danno. Ad oggi non si sa quando inizieranno i lavori allo stadio, chi li farà, non è stato pubblicato nessun bando in tal senso, eppure c’è stato tanto tempo per programmare tutto ciò».