«Con il direttore Mignano c’è stato, c’è e spero che ci sarà sempre un rapporto di affetto indissolubile. Per quanto concerne il calcio, devo dare spazio a nuove professionisti del settore e siamo alla ricerca di un direttore sportivo che abbia qualità e competenze elevate e soprattutto rapporti con club di Serie A per accaparrarci i giovani di talento. Mignano non è stato escluso dal progetto, anzi, sia io che mio figlio Renato gli abbiamo proposto di lavorare in team con un altro direttore. Riguardo la diatriba tra Rais e Mignano, non ne so nulla, so soltanto che ognuno ha preso le proprie decisioni. Rais ha lavorato bene, è una persona di fiducia e rimarrà al suo posto e la stessa proposta è stata fatta a Mignano che però ha rifiutato e a me non va di forzare la mano; sono i fatti a dire chi sono i veri professionisti perché non basta far parte di una società di categoria superiore». Queste le parole del Presidente del Savoia Alfonso Mazzamauro, secondo quanto riporta “Oplontini.com”.