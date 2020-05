«Nella mia intervista per gli auguri pasquali, dissi che stavamo andando incontro ad una crisi economica davvero importante ed è andata proprio così. In situazioni del genere, un imprenditore deve farsi affiancare da sponsor importanti, altrimenti fare calcio diventa impossibile. Sfido chiunque, in un periodo così delicato, a fare da solo un calcio pulito e onesto nelle serie minori. Ricordo e ci tengo a sottolineare di aver ricevuto, in due anni, meno di € 50.000,00 di sponsorizzazioni. Sono disposto a sedermi per trattare la cessione di poche quote». Queste le parole del Presidente del Savoia Alfonso Mazzamauro, secondo quanto riporta “Oplontini.com”.