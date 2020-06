Il Savoia potrebbe avere ben presto un nuovo ingresso in società. Infatti secondo quanto riporta “Oplontini.com”, sembra che l’ex presidente della squadra campana, Nazario Matachione, potrebbe essere interessato a entrare nella società di Mazzamauro. L’attuale presidente ha voluto commentare la vicenda, di seguito le sue parole: «Posso asserire che ad oggi non ho ancora avuto il piacere di conoscere il dott. Nazario Matachione, ma dato che so che una persona perbene, della quale parlano tutti molto bene, mi procurerò questo piacere, a breve».