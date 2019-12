Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, il Savoia ha voluto esprimere tutta la propria soddisfazione per la vittoria ottenuta questo pomeriggio ai danni dell’Acireale. Ecco il messaggio del club: “Ci sono partite diverse, per quello che ti lasciano dentro. Ci sono momenti diversi, per le emozioni che scaturiscono. Ci sono squadre diverse, per quello che lasciano in campo. Il Savoia di Mister Parlato è passione, carattere, voglia di crederci sempre. Credici Savoia, credici sempre fino all’ultimo secondo”. In basso il post in questione.