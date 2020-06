Il Savoia continua a sperare nel ripescaggio in Lega Pro, la squadra campana la scorsa stagione ha dato filo da torcere al Palermo e adesso potrebbe raggiungerlo in Lega Pro. Infatti secondo quanto riporta “Solosavoia.it”, i torresi sono la migliore seconda della Serie D dopo l’Ostia Mare, quindi per merito sportivo potrebbero effettivamente sperare nella promozione. Da superare c’è solo un ostacolo, ovvero lo stadio Giraud dove gioca il Savoia. Infatti l’impianto ha bisogno di interventi e ancora si attende che qualcuno vinca il bando per poter compiere i lavori. Nel caso in cui nessuno fosse interessato alla questione, questo potrebbe essere un grosso ostacolo per la promozione in Lega Pro dei campani, dato che uno dei criteri indicati per il ripescaggio è la licenza dello stadio e le norme infrastrutturali.