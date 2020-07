È in programma per il pomeriggio di domani il sopralluogo allo stadio Giraud richiesto dal Comune di Torre Annunziata allo scopo di verificare le condizioni dell’impianto in funzione di un’eventuale domanda di ripescaggio in serie C del Savoia. Stando a quanto riferito da “Ilmattino.it”, per conto della Commissione Impianti Sportivi della Lega Pro, l’ingegnere Domenico Greco ispezionerà dunque l’impianto oplontino e la corposa documentazione richiesta. L’esito del sopralluogo sarà naturalmente determinante: per il Comune, che avrà così un quadro definitivamente chiaro circa gli interventi da realizzare per l’adeguamento del Giraud, e per la società del Savoia, rispetto alla programmazione della prossima stagione sportiva.

Il sopralluogo si svolgerà alla presenza «di rappresentanti della società, dell’ente proprietario dello stadio e dell’autorità competente dell’ordine pubblico».