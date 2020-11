Con una lunga e dura nota, il Savoia ha commentato la decisione della LND di sospendere il campionato:

“Comunichiamo che in seguito alla decisione della LND che dispone “di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati a far data dall’8.11.2020 fino a tutto il 22.11.2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari”, le gare della Prima Squadra sono momentaneamente sospese in quanto l’U.S. Savoia 1908 ha disputato finora tutte le partite in programma nel Girone G di Serie D. Al momento il campionato per la squadra di Mister Salvatore Aronica dovrebbe riprendere domenica 29 Novembre con la trasferta contro il Latina allo Stadio Domenico Francioni.





La Società comunica che l’attività di allenamento della Prima Squadra proseguirà. Si comunica inoltre che tutte le attività collaterali e gli accordi in atto con gli sponsor e per il merchandising proseguiranno secondo il programma prestabilito. Gli sponsor che hanno nei loro accordi dei contenuti multimediali e non, inerenti al match della domenica, recupereranno i loro contenuti non appena sarà ripristinata la regolarità del campionato, quindi al momento in data 29 Novembre 2020.

La Società, preso atto della decisione della LND, volta a danneggiare chi ha sempre rispettato la regolarità dei protocolli sanitari e delle partite in programma, agirà attraverso i suoi legali al fine di tutelare l’immagine ed il lavoro della proprietà, dei dirigenti, dello staff tecnico e dei suoi calciatori”.

