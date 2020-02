Intervenuto a “Notiziariocalcio.com”, il fantasista del Savoia Federico Cerone ha parlato del momento di forma della propria squadra e della lotta al vertice con il Palermo. Ecco qui di seguito le sue parole: «Stiamo facendo qualcosa di meraviglioso. Non ci accontentiamo, perché giorno dopo giorno cerchiamo di tirare fuori il meglio da ogni situazione. Sappiamo che non sarà facile, ma noi ci mettiamo il massimo impegno per arrivare fino in fondo. 11 gol e 10 assist? Numeri importanti, vero, ma soltanto se accompagnati dai risultati di squadra. Ambientamento nel nuovo girone? Un calciatore è quello a prescindere dai gironi, le difficoltà ci sono dappertutto, magari diverse, ma sempre presenti. Ho fatto 19 gol nel girone G, 18 nell’F, spero di farne altrettanti nel girone I».