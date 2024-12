Sassuolo, tegola per Grosso: lesione al flessore sinistro per Romagna

Filippo Romagna è costretto a fermarsi. Il difensore del Sassuolo, uscito dal terreno di gioco durante la sfida contro la Reggiana, disputata venerdì 29 novembre, si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato una lesione di grado moderato del muscolo flessore della gamba sinistra. Brutte notizie, dunque, per Fabio Grosso, il quale non potrà contare sul proprio giocatore già da stasera, in occasione della partita di Coppa Italia contro il Milan. Di seguito il report pubblicato dai neroverdi sul sito ufficiale:

“Gli esami strumentali effettuati a Filippo Romagna hanno evidenziato una lesione di grado moderato del flessore della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nei prossimi giorni”.