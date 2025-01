Sassuolo, Skjellerup si presenta: «E’ stato facile decidere»

Laurs Skjellerup, nuovo attaccante del Sassuolo, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club neroverde.

«Cosa significa giocare nel Sassuolo? Beh, ovviamente significa molto essere qui. Non vedo l’ora di affrontare le prossime partite e far vedere cosa so fare. Dopo aver parlato con il mister e soprattutto con la società è stato facile decidere. Mi sono sentito parte del progetto, sento che è il posto giusto in cui crescere. Sull’esordio a La Spezia? L’esordio contro lo Spezia è stato entusiasmante, l’atmosfera era calda e l’intensità di gioco era alta. Purtroppo abbiamo perso, a differenza di quanto sperato, ma è stato bello esordire. La stagione scorsa si può dividere in due: una prima parte in cui ho avuto alcuni problemi sotto vari aspetti, quindi è stato un inizio duro, e poi una seconda in cui ho trovato il giusto ritmo, giocavo 90 minuti quasi tutti i match e anche i gol sono iniziati ad arrivare, è stato bello».