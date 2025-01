Spezia: Platek verso la cessione del club al gruppo FC32. I dettagli

Possibile rivoluzione societaria in casa Spezia. Come si apprende su Calcioefinanza.it, la famiglia Platek si appresta a vendere le quote del club gruppo FC3, il cui proprietario è Paul Francis, ex osteopata e manager nel settore dell’abbigliamento sportivo. Francis guida un consorzio di investitori legati al mondo dello sport professionistico e, il suo network calcistico, include il SKN St. Pölten (Serie B austriaca) e il Cobh Ramblers FC (seconda divisione irlandese), entrambi rilevati nei mesi scorsi.

La strategia di FC32 punta alla creazione di una rete di club europei che collaborino per valorizzare giovani talenti e generare ricavi attraverso il player trading. La famiglia americana Platek, al timone dello Spezia in questi 4 anni, ha investito 15 milioni di euro per il rinnovamento dello stadio, di cui 11 finanziati privatamente e 4 stanziati dalla Regione Liguria. Ora la trattativa per la cessione è alle battute finali e l’annuncio ufficiale dell’era FC32 per lo Spezia è atteso nei prossimi giorni.