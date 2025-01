D’Angelo presenta Cittadella-Spezia: «Pisa? Dobbiamo pensare a noi stessi»

Alla vigilia della sfida tra Cittadella e Spezia, è intervenuto l’attuale tecnico dei bianconeri D’Angelo per presentare la sfida:

«Sia Soleri che Nagy non saranno presenti a Cittadella, per il resto abbiamo qualche acciacco che valuteremo domani in rifinitura, ma la squadra sta comunque bene ed è pronta per la gara. Čolak è un candidato a giocare, ma non parlerei di riscatto per lui, perché non ha avuto molte occasioni, ma si è sempre allenato forte, ha colpi importanti e può dare il proprio contributo. Cittadella squadra molto fastidiosa e complicata da affrontare, quindi sappiamo che sarà una gara molto difficile da affrontare e servirà massima attenzione. A centrocampo abbiamo calciatori che hanno qualità di inserimento e tiro, spesso i centrocampisti vanno vicini alla rete e sono sicuro che i gol arriveranno anche da loro. Kouda può fare sia la punta che il centrocampista, sicuramente sceglieremo in base alla rifinitura che avrà luogo domani. In merito al cambio societario non so nulla se non quello che leggo, pertanto non ci resta che attendere il corso degli eventi. Il mercato aperto? Sapete come la penso. Non c’è equilibrio, si affrontano squadre modificate da una settimana all’altra e credo che basterebbero i dieci giorni di sosta per fare in modo che la sessione di mercato possa essere sufficiente. Il Pisa giocherà in anticipo? Dobbiamo pensare a noi stessi. Può sembrare una frase fatta, ma è quello che penso e dato che noi dovremo cercare di vincere, cambierà poco a tal proposito quanto farà il nostro più vicino avversario».