Mignani presenta Catanzaro-Cesena: «Non è importante essere belli, ma guadagnare punti»

Alla vigilia della sfida tra Catanzaro e Cesena, è intervenuto il tecnico degli ospiti Mignani per presentare la sfida:

«Penso che il Catanzaro sia un’ottima squadra e ripeto un concetto di cui vi parlo spesso: questo è un campionato in cui ogni partita presenta delle difficoltà. Il Catanzaro è una squadra che sta facendo un campionato molto positivo, una formazione che perde raramente, ha un’identità e gioca un buon calcio, con individualità importanti e uno dei migliori marcatori del campionato. È una trasferta difficilissima, ma come sempre noi dobbiamo partire con nella testa l’obiettivo di tornare a casa avendo fatto dei punti, sapendo che quando abbiamo combattuto pallone su pallone, qualcosa abbiamo sempre raccolto. Nelle ultime due partite la scelta iniziale non è ricaduta su Berti dal primo minuto, soltanto perché per come è andata e per come si sono evolute le due sfide, dal mio punto di vista, avevo bisogno di cambi diversi. Tommaso è uno dei giocatori che apprezzo tantissimo e credo di averlo anche dimostrato durante il mio percorso qui a Cesena. Penso di avergli dato tanto spazio e sicuramente ritornerà ad averlo, perché è un giocatore che a me piace tantissimo. Penso che a volte il risultato cambi il giudizio su una partita, perché secondo me in casa contro la Cremonese la squadra aveva fatto un’ottima prestazione, giusto per dirne una di quelle in cui non abbiamo fatto risultato ma avremmo meritato qualcosa in più. Per quanto riguarda la partita contro il Catanzaro si tratta di una squadra che a volte è più attendista ed altre più aggressiva: mi immagino una partita a tratti sporca e a tratti una sfida tra due squadre che giocano a calcio. Dobbiamo essere pronti a tutto, l’unico obiettivo per noi da qui alla fine deve essere quello di fare punti, perché non è importante essere belli, ma guadagnare punti in classifica».