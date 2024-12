Sassuolo-Sampdoria, Odenthal: «In Serie B i dettagli fanno la differenza»

Dopo un’impressionante vittoria per 5-1 del Sassuolo sulla Sampdoria, Cas Odenthal, difensore centrale del team, ha raggiunto i giornalisti in sala stampa per condividere le sue riflessioni sul match. Con un risultato così eclatante, Odenthal non nasconde il suo entusiasmo, evidenziando non solo l’importanza della vittoria ma anche il suo contributo personale con un gol decisivo. In un contesto di gioco che si preannunciava complicato, il Sassuolo ha dimostrato una superiorità schiacciante, sfruttando al meglio gli spazi e costruendo un margine ampio di sicurezza che ha condotto alla larga vittoria.

Ecco le sue parole:

«Ci aspettavamo una partita difficile, sporca. Dopo 60’ minuti facciamo tanti gol, abbiamo tante qualità. Sono molto contento di aver fatto un gol, mio papá e la mia fidanzata sono qua. Era un gol importante perché dopo il 2-0 avevamo più spazio e confidenza. Menomale ne abbiamo fatti cinque. È difficile dire una differenza tra noi e il Como. Ora siamo primi, la Serie B è difficilissima, ogni partita. Noi andiamo partita dopo partita, poi vediamo. Sono fiero del calcio olandese, anche Guardiola gioca così. Vorrei combinare il gioco olandese con quello italiano per diventare un giocatore forte. Dico che la partita è stata difficile perché la Sampdoria gioca con tante palle lunghe, da lì può succedere di tutto. Anche il campo era difficile. In Serie B i dettagli fanno la differenza. Può sembrare che abbiamo dominato la partita, ma se loro fanno 1-0 in contropiede la partita si mette male».