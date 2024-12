Catanzaro-Brescia, Bonini: «Questa vittoria era necessaria, soprattutto per la squadra»

Dopo una serie di pareggi che hanno messo alla prova la tenacia e la resistenza del Catanzaro, la squadra ha finalmente ritrovato la via della vittoria, superando il Brescia con un risultato di 2-1 in una serata che rimarrà impressa nella memoria dei tifosi. Al centro di questo trionfo, Federico Bonini, il giovane difensore classe 2001, che con il suo gol decisivo non solo ha regalato i tre punti alla sua squadra, ma ha anche segnato un momento importante nella sua carriera, confermando la sua crescita come pilastro fondamentale sotto la guida di Fabio Caserta.

Nel post-partita, Bonini condivide con noi il peso di questa vittoria e il percorso di ripresa che il Catanzaro ha dovuto intraprendere dopo un periodo difficile. La sua analisi del match e del gol subito per un errore difensivo mostra una maturità sorprendente per la sua età, evidenziando la capacità di trasformare gli ostacoli in opportunità di apprendimento e miglioramento.

«Questa vittoria era necessaria, soprattutto per la squadra, dopo una lunga serie di partite senza successi. Il gol che abbiamo subito è stato un nostro errore, ma siamo stati bravi a ribaltare il risultato. Ritrovare il successo era fondamentale e ci siamo riusciti. Scognamillo? È stato bravissimo a mettermi quella palla. Ci siamo fatti una risata dopo la partita. Il merito è anche suo”. La fame e la determinazione del giovane difensore giallorosso continuano a essere una risorsa preziosa per il Catanzaro.