Sassuolo-Palermo, Pierini: «I rosa hanno valore seppur in classifica non lo facciano vedere»

Il calciatore del Sassuolo Nicholas Pierini ha parlato in conferenza stampa dopo la gara vinta contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Le punizioni? Le provo in allenamento. Nessun tasto della play premuto perché non ci gioco (ride, ndr). Sapevamo che oggi sarebbe stata complicata, loro hanno valore seppur in classifica non lo facciano vedere. Gli episodi hanno fatto la differenza. Loro hanno sbagliato sul primo gol e poi l’abbiamo risolta su calcio piazzato. Perché io sulla punizione e non Berardi? Con lui di solito ci comportiamo così: da quel lato la calcio io e lui dall’altro. C’era anche Lauriente, ma per fortuna l’ho tirata io (ride, ndr)».