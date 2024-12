Sassuolo-Palermo, Grosso: «Bravi a bloccare la gara. Potevamo aumentare il vantaggio»

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Palermo.

Ecco alcune parole rilasciate dal tecnico neroverde:

«Partita difficile. L’avversario ha qualità e siamo stati bravi a sbloccare la gara. Potevamo anche aumentare il vantaggio, poi abbiamo subito un gol che gli ha ridato coraggio. Nella ripresa c’è stato equilibrio, bravo Nicholas per il gol della vittoria. Pierini è un titolare, ma abbiamo diverse scelte nel parco offensivo. È stato bravo per come è entrato. Sappiamo che abbiamo qualità e anche le altre squadre, e col tempo sono sicuro che anche loro riusciranno a ottenere quello che vogliono. È una vittoria che ci teniamo stretta. Contro il Pisa dobbiamo recuperare energie. Loro sono forti e hanno ottimi interpreti. Qui si parla solo di noi, ma anche loro hanno qualità e hanno fatto investimenti. Servirà una grande prestazione perché diverse situazioni lo richiederanno».