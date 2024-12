Sassuolo-Palermo, Dionisi: «Sento che tifosi vogliono il cambio, se dovessi andare via…»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla fine della partita persa dai rosanero contro il Sassuolo.

Ecco le sue parole:

«Il miglior modo per reagire è lavorare. Avevamo davanti una squadra forte, che ha vinto su punizione. Dobbiamo fare di più. Siamo una squadra che prende pochi gol, ma ultimamente li prendiamo per nostri demeriti. Sicuramente, nel momento che stiamo vivendo, l’episodio può spostare tanto, ma dobbiamo essere bravi a non farci spostare. Ci metto la faccia. Modulo? Era 3-4-2-1. È da due mesi che non giochiamo col 4-3-3. I cambi? La squadra stava facendo bene e stavamo migliorando. Poi abbiamo preso un gol da 25 metri ed è merito dell’avversario. Le sostituzioni servivano per dare equilibrio. Oggi abbiamo prodotto fino alla fine. Non avrei sostituito Le Douaron, ma avevo altri due attaccanti che potevano essere utili. Buttaro non si è allenato nei primi giorni della settimana, Baniya si è adattato bene contro Lauriente. Io saldo? Va chiesto alla società. Sentire cori contro non mi fa piacere, ma credo sia per i risultati. Io ci metto la faccia. Sento che i tifosi vogliono il cambio, ma se un giorno dovessi salutare Palermo, ne parlerei solo bene. Com’è stato tornare qui? È stato bello. Mi è dispiaciuto non aver finito l’ultima stagione».