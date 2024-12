Sassuolo-Palermo: i tifosi rosanero intonano cori contro Gardini, De Sanctis e Dionisi

Anche in trasferta continua la contestazione dei tifosi del Palermo. Dopo la sconfitta subita contro il Catanzaro al Barbera, dove la curva nord aveva già espresso il proprio malcontento, la protesta prosegue oggi pomeriggio al Mapei Stadium in occasione della partita Sassuolo-Palermo.

I sostenitori rosanero, dal settore ospite del Mapei, hanno intonato cori contro la società, prendendo di mira in particolare Giovanni Gardini, amministratore delegato e direttore generale del club, il direttore sportivo Morgan De Sanctis e all’allenatore Alessio Dionisi, considerati responsabili delle recenti prestazioni deludenti della squadra.

Il clima di tensione che si è respirato al Barbera sembra dunque essersi trasferito anche fuori casa, segno di un malcontento diffuso che non accenna a placarsi. La squadra dovrà cercare di rispondere sul campo per riconquistare la fiducia dei propri tifosi, mentre la dirigenza dovrà valutare eventuali correttivi per invertire la rotta e calmare le acque in vista delle prossime sfide.