Palermo in caduta libera: il Sassuolo vince 2 a 1 e va in fuga. Adesso Dionisi è a rischio

Continua il periodo nero (e per nulla rosa) per il Palermo. Al Mapei Stadium il Sassuolo vince 2 a 1 e continua la fuga verso la Serie A, mentre gli uomini di Alessio Dionisi non riescono a reagire. La gara viene subito sbloccata dalla rete di Laurienté su regalo di Desplanches e Ranocchia, e graziano i siciliani con l’errore a porta vuota di Moro. Al 21′ Le Douaron trova la prima rete italiana su calcio d’angolo ma subito dopo inciampa solo davanti al portiere, fallendo il raddoppio. Nella ripresa la traversa di Di Francesco illude i tifosi rosanero, e al 70′, su punizione, Pierini sigla il gol vittoria.

Di seguito la cronaca testuale di Ilovepalermocalcio.com:

SECONDO TEMPO

90’+4 Non c’è più tempo. Arriva il triplice fischio: il Sassuolo vince 2 a 1 e continua la fuga.

90′ Il quarto uomo assegna quattro minuti di recupero.

86′ Doppia sostituzione anche per Grosso: Russo per Laurienté e Lovato per Berardi

85′ Doppio cambio per il Palermo: Brunori ed Henry sostituiscono Segre e Le Douaron

83′ Giallo anche per Nikolaou per un intervento su Berardi

82′ Ammonito Baniya per un fallo su Pierini.

81′ I rosanero provano a pareggiare la gara ma la conclusione di Insigne, su sponda di Le Douaron, viene murata. Sulla ribattuta calcia Baniya ma il tiro è centrale.

79′ Il Palermo ci prova dalla bandierina con Ceccaroni, che di testa non riesce a inquadrare lo specchio. Poi cambio per il Sassuolo: fuori Obiang, dentro Iannoni.

77′ Dionisi cambia le fasce: Insigne e Appuah prelevano dal campo Di Mariano e Di Francesco.

76′ Timido tentativo di reazione del Palermo: ci prova Di Mariano dal limite dell’area ma il suo tiro finisce in curva.

70′ Gol del Sassuolo, Pierini si inventa il 2 a 1 su calcio di punizione! Tiro perfetto dell’ex Venezia che scavalca la barriera e non lascia scampo a Desplanches.

67′ Primo cambio per il Palermo: fuori Verre, dentro Vasic.

63′ Fase di confusione per i giocatori di Dionisi, che commettono alcuni errori di comprensione.

59′ Il Palermo ci prova in contropiede: inizialmente Le Douaron, servito da Segre, si fa murare da Toljan; dagli sviluppi dell’azione i neroverdi si salvano dagli attacchi rosanero.

58′ Doppio cambio per Grosso: Doig e Pierini prendono il posto di Pieragnolo e Moro

55′ Squadra di casa in crescita: prima Pieragnolo ci prova da posizione defilata e spedisce la palla sul fondo; successivamente il Palermo si salva da una serie di rimpalli pericolosa.

54′ Nikolaou mura Thorstvedt! L’ex Spezia viene saltato facilmente da Laurienè ma si riscatta sul tiro a botta sicura del centrocampista neroverde, opponendosi in scivolata.

52′ Colpo di testa di Le Douaron su un cross di Ranocchia, ma il pallone termina alto.

50′ Tentativo dalla distanza di Thorstvedt, ma Desplanches è sulla traiettoria e accompagna sul fondo.

46′ Traversa di Di Francesco! Grande imbucata di Ranocchia per l’ex neroverde, il quale si accentra leggermente e si vede negare la rete del vantaggio dal legno.

45′ Inizia la ripresa: i due allenatori non effettuano sostituzioni.

PRIMO TEMPO

45′ Ayroldi fischia due volte: il primo tempo termina senza recupero e sul risultato di 1 a 1

43′ Crescono i padroni di casa, ma al momento i rosanero resistono.

36′ Meno di dieci minuti dall’intervallo, in questi minuti regna l’equilibrio.

30′ Cross insidioso di Di Francesco, la cui traiettoria stava per sorprendere Moldovan. Pallone sul fondo.

27′ Le Douaron fallisce il 2 a 1! Il francese viene innescato da un lancio e, tutto solo davanti al portiere, inciampa sul più bello.

26′ Parata sul primo palo di Desplanches su Laurientè, il quale viene innescato da un bel lancio di Berardi e salta facilmente Baniya

23′ Il Palermo prende fiducia: gran lancio di Ranocchia per l’attaccante numero 21, che calcia da posizione defilata e impegna Moldovan. Subito dopo ci prova l’ex Empoli da fuori ma il tiro è debole per impensierire l’estremo difensore avversario.

21′ GOL DEL PALERMO, HA PAREGGIATO LE DOUARON!! Cross dalla bandierina di Ranocchia e il francese, di testa, colpisce indisturbato e realizza la sua prima rete italiana.

20′ Palermo poco preciso negli ultimi metri. Di Mariano riesce a servire Segre che, dentro l’area di rigore, gioca male il pallone e non riesce nè a concludere nè a servire Di Francesco o Le Douraron.

18′ Moro si divora il 2 a 0 a porta vuota! Ennesimo buco difensivo del Palermo, Toljan mette al centro e l’attaccante ex Catania grazia Desplanches

13′ I rosanero provano a reagire. Cross dalla destra di Di Mariano e Di Francesco, di mezza rovesciata, spedisce di poco alto.

10′ Palermo in confusione! Laurientè crossa al centro e, dopo una serie di rimpalli, Berardi non riesce a raddoppiare sottoporta.

9′ Sassuolo in vantaggio con Laurientè! Rimessa dal fondo corta del Palermo, Desplanches sbaglia il passaggio sul quale arriva Thorstvedt e permette al numero 45 di siglare l’1 a 0

8′ Primo tentativo per i padroni di casa: cross di Laurienté dalla bandierina e Mulattieri spedisce sul fondo.

5′ Fase di studio tra le due squadre, con entrambe in cerca di spazi.

1′ Fischio d’inizio: inizia Sassuolo-Palermo.

IL TABELLINO

FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO (4-3-3): 31 Moldovan; 23 Toljan, 26 Odenthal, 80 Muharemovic, 15 Pieragnolo (dal 58′ Doig); 42 Thorstvedt, 14 Obiang (Cap. Dal 79′ Iannoni), 11 Boloca; 10 Berardi, 24 Moro (dal 58′ Pierini), 45 Laurienté.

A disposizione: 12 Satalino, 3 Doig, 8 Ghion, 17 Paz, 20 Lovato, 25 D’Andrea, 28 Antiste, 35 Lipani, 40 Iannoni, 44 Miranda, 77 Pierini, 91 Russo. Allenatore: Grosso.

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches; 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 8 Segre (Cap.), 10 Ranocchia, 26 Verre (dal 67′ Vasic); 7 Di Mariano (dal 77′ Insigne), 21 Le Douaron, 17 Di Francesco (dal 77′ Appuah).

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 9 Brunori, 11 Insigne, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 30 Saric. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Ayroldi (Molfetta).

AA1: Luciani (Milano). AA2: Biffi (Treviglio).

IV UFFICIALE: Burlando (Genova).

VAR: Camplone (Pescara). AVAR: Muto (Torre Annunziata).

MARCATORI: 9′ Laurientè (Sas), 21′ Le Douaron (Pal), 70′ Pierni (Sas)

NOTE: