Sassuolo-Mantova, Grosso: «Bella partita»

Al termine della sfida tra Sassuolo e Mantova, terminata 1-0, è intervenuto il tecnico del Sassuolo Grosso:

«Bella partita, era la terza in una settimana. Una gara che solo chi non conosce quello che succede non poteva immaginare le difficoltà ma siamo stati bravi a riconoscerle e ad affrontarle e ad essere coraggiosi. Potevamo sbloccare prima la gara, l’abbiamo fatto con Berardi e avremmo potuto anche raddoppiare. Siamo stati meno bravi a concedere qualcosa e siamo arrivati fino alla fine con questo gol di vantaggio che siamo stati a tenere. Sul Mantova? Aveva fatto tante partite belle, aveva messo in difficoltà molti avversari e sapevo che sarebbe stata difficile. Nel primo tempo in un paio di circostanze sono riusciti a sbucare, siamo arrivati bene a duello, e con un pizzico di lucidità potevamo anche chiuderla prima. Su Berardi? Domenico è stato bravissimo ad allungare la gara perché è intelligente e forte e ha riconosciuto i momenti. Ha tenuto fino a molto più di quello che pensavo, era in programma di sostituirlo ma gli faccio i complimenti perché ha fatto benissimo come tutti i suoi compagni».