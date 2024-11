Sampdoria-Brescia, Maran: «Partita giocata con grande personalità»

Al termine della sfida tra Sampdoria e Brescia, terminata 0-1, è intervenuto il tecnico del Brescia Maran:

«Abbiamo giocato una partita bella e la Sampdoria ci sta che ci siano momenti che ti mette in difficoltà. Se noi pensiamo di venire a Genova e non concedere nulla, sbagliamo. Secondo me dovevamo mandarli più a vuoto nella prima pressione e abbiamo avuto il coraggio di farlo. E’ stata una partita giocata con grande personalità e dedizione, senza mai arretrare di un centimetro. Sulla prestazione? Mi fa piace che siamo andati in crescendo. Avevo chiesto alla squadra di giocare il secondo tempo della partita contro lo Spezia. Nel secondo tempo abbiamo dominato, ma anche nel primo tempo eravamo partiti benissimo. Dobbiamo essere sempre sul pezzo, sapendo che si sono sempre momenti in cui bisogna saper soffrire. Abbiamo messo in campo più convinzione».