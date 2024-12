Sassuolo, Laurienté: «Siamo forti, ma la Serie B è dura. Restiamo concentrati per tornare in A»

Nel dialogo, Laurienté riflette con lucidità sulla forza del gruppo, sull’importanza dell’unità tra giocatori, staff e società, e sull’approccio che il Sassuolo ha adottato per calarsi al meglio nella categoria cadetta dopo la retrocessione. Tra ambizioni e piedi ben saldi a terra, il francese analizza le insidie di un campionato duro e imprevedibile come la Serie B, sottolineando la necessità di restare concentrati e continui per mantenere il vantaggio.

Il Sassuolo, reduce da cinque vittorie consecutive e con una marcia irresistibile, si candida come una delle squadre da battere in questa Serie B. Tra i protagonisti spicca Armand Laurienté, 26enne esterno francese, autore di 7 gol e 1 assist in 13 presenze. Intervistato, il giocatore ha raccontato il momento magico della squadra e l’approccio alla sfida del campionato cadetto.

Un Sassuolo “illegale” per la B?

Laurienté non si sbilancia: «Non so se siamo illegali, ma sicuramente siamo molto forti. La nostra è una squadra equilibrata e pronta a giocarsi tutte le possibilità per tornare in A». Il francese attribuisce i successi a un mix di fattori: «Non c’è un segreto particolare. Abbiamo un gruppo consolidato e c’è unità d’intenti tra giocatori, società e staff tecnico. Questa unione ci sta portando grandi soddisfazioni».

La Serie B, un campionato duro e imprevedibile

Per Laurienté, la Serie B si è rivelata impegnativa: «È un campionato parecchio duro. Ho capito che si può vincere o perdere contro chiunque se non si è concentrati al massimo. Per calarsi nella categoria, serve sempre dare il massimo e non rilassarsi mai».

Obiettivo Serie A, ma senza pressioni

Il francese invita alla calma sulla corsa promozione: «È troppo presto per dire che abbiamo messo le mani sul ritorno in A. La strada è lunga e complicata. Dobbiamo affrontare ogni partita al massimo delle nostre possibilità».

Focus sul Frosinone

In vista della sfida contro il Frosinone, Laurienté riconosce le difficoltà: «Sarà una partita tosta. Loro hanno bisogno di punti e giocheranno in casa con grande motivazione. Dobbiamo prepararci al meglio».

Berardi e il valore della squadra

Laurienté elogia Domenico Berardi: «Quello che ha fatto Mimmo è straordinario, un esempio per tutti noi. Tornare a questi livelli non era facile». Per quanto riguarda il mercato, Laurienté resta concentrato: «Il mio pensiero è solo sul Sassuolo. Per il mercato ci sono i miei agenti, non è il mio mestiere».

Continuità e crescita per raggiungere l’obiettivo

Laurienté si dice soddisfatto delle sue prestazioni, ma consapevole di poter fare di più: «Lavoro ogni giorno per migliorarmi e dare il massimo. La continuità è ciò che conta, e dobbiamo restare sempre concentrati sul nostro percorso».

Con questa mentalità, il Sassuolo punta a proseguire la sua corsa verso la Serie A, mantenendo la determinazione e l’equilibrio che l’hanno portato al vertice del campionato.