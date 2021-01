Salim Diakite, difensore del Teramo, è pronto per il grande salto. Secondo quanto riporta “Tuttoc.com”, il giovanissimo difensore è a un passo dal Sassuolo, mancano gli ultimi dettagli. Il giocatore resterà in biancorosso fino al termine della stagione per poi trasferirsi in neroverde in estate, firmando un contratto fino al 2025.