Sassuolo, ag. Ghion: «L’auspicio è che possa tornare in Serie A con il club»

Andrea Ghion si appresta a tornare al Sassuolo dopo due anni trascorsi in prestito al Catanzaro. L’agente del calciatore, Lorenzo Lazzari, ha confermato il ritorno di Ghion in Emilia ai microfoni di Sportitalia.

«Ghion sta bene, sta lavorando con il Sassuolo, ha fatto questa operazione in Finlandia da un luminare, per il problema che ha avuto. L’ho sentito molto carico, molto positivo, questo è importante in queste fasi qui di recupero di riabilitazione. Chiaro che diciamo la stagione non è finita bene, né per lui, né per il Sassuolo. L’idea di tutti poteva essere che magari si sarebbe giocato le sue chance il ritiro in Serie A con il Sassuolo, che ora purtroppo è retrocesso mentre lui ha subito questo brutto infortunio, con una ricaduta. Però è anche vero che a volte dalle battute d’arresto poi si riparte ancora più forte. L’auspicio è che possano insieme ritornare da protagonisti in Serie A, che dove merita di stare il Sassuolo e dove penso meriti di stare anche Andrea».