Secondo quanto riportato da Tuttosport, Perisan è entrato al centro del mercato. Il portiere classe 1997 è, infatti, finito nel mirino di due club di Serie B che sono alla ricerca di un titolare in vista della prossima stagione.

I due club in concorrenza sarebbero Sampdoria e Juve Stabia. Per le “vespe” non sono da escludere, però, anche altre piste come quelle che portano ad Antonio Donnarumma e Gianmarco Vannucchi del Taranto.