«Quanto mi è pesato non segnare? Per un attaccante non segnare può creare problemi mentali, io ne ho già di mio (ride, ndr). Non si tratta di sassolini o pietre, era importante vincere perché abbiamo dimostrato di essere un gruppo. Per quello che è successo siamo dei veri eroi.

Reazione particolare dopo questi episodi? La reazione c’è stata, nella sfortuna siamo stati bravi a rimanere uniti perché per 12 giorni non abbiamo visto i nostri familiari, io ho anche saltato il compleanno di mia figlia. Ci siamo dati forza a vicenda e abbiamo capito che in queste situazioni bisogna stare uniti».





Queste le parole dell’attaccante del Palermo, Andrea Saraniti, rilasciate in mixed zone al termine del match vinto contro la Juve Stabia.