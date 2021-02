Durante un’intervista Bruni aveva gridato “Forza Palermo” e le sue parole hanno colpito il cuore dei tifosi siciliani.

La società rosanero non è rimasta indifferente e oggi attraverso una storia postata su Instagram ha replicato con un messaggio di incoraggiamento per Luna Rossa che questa notte affronterà una nuova sfida in Prada Cup.





Nel messaggio rosa diretto a Checco Bruni con apposito tag, l’attaccante palermitano Andrea Saraniti mostra la maglia del Palermo con il suo nome e il numero 21 e augura il meglio per la gara.

Questo il suo video messaggio: “Ciao Checco, io sono Andrea Saraniti. Questa maglia aspetta te. So che sei un bomber rosanero e auguro un grandissimo in bocca al lupo a te e Luna Rossa. Forza Palermo”.

