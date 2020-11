Intervenuto ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” Andrea Saraniti si è espresso in merito al campionato attualmente in corso.

Ecco di seguito le sue parole:





«Il campionato è un po’ falsato, una settimana più tranquilla ci serviva come il pane, ora non possiamo mollare. A Palermo siamo condannati a vincere. ll nostro obiettivo? Come minimo i playoff. Il gol per me è liberazione, se poi serve a determinare il risultato la soddisfazione è massima».