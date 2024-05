Sarai l’erede di Kroos: Ancelotti lo incorona e gli dà pure la maglia n°8 | Al Real Madrid è partita la rivoluzione

Ancelotti incorona il nuovo Kroos, dopo l’addio annunciato del centrocampista: indosserà anche la maglia numero 8

Con un lunghissimo messaggio via social, Toni Kroos ha dato l’addio al calcio. Lo storico centrocampista del Real Madrid infatti ha annunciato di volere appendere le sue storiche scarpette bianche al chiodo dopo l’Europeo, e la sua ultima gara in maglia dei blancos rimarrà la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Kroos al Real lascia dopo una carriera di grandissimi successi durata 10 anni, dopo 4 anni trascorsi al Bayern Monaco che forse troppo facilmente lo aveva fatto partire nell’estate del 2014. Una notizia, quella del suo ritiro ad appena 34 anni – età ormai piuttosto giovane per un calciatore moderno – che ha riempito il cuore di tanti tifosi in giro per il mondo di tristezza, e di malinconia, per un signore del calcio che lascia i grandi palcoscenici.

Le merengues il prossimo anno dunque dovranno fare fronte al buco lasciato dal tedesco, ma pare che Ancelotti abbia già designato il suo sostituto.

Toni Kroos, il sostituto lo sceglie Ancelotti

Sarà un’altra stagione ricca di fenomeni in casa Madrid, quasi come ai tempi dei galacticos. L’arrivo di Mbappè potrebbe però frenare sul mercato altri arrivi stellari, visti i grandi sforzi che il club farà per ricoprire d’oro il francese.

Il Real Madrid, che ha tanto speso sul mercato in questi anni – anche portando da Dortmpund a Madrid Bellingham – e che la prossima stagione vanterà una rosa da dream team, il sostituto di Kroos ce l’ha in casa e probabilmente non investirà cifre folli sul mercato per trovare un altro centrocampista. Stiamo parlando di Valverde, che è pronto a raccogliere l’eredità del tedesco nella stessa posizione.

Valverde prende il post di Kroos: maglia numero 8 e responsabilità

Ala, trequartista, anche goleador – con il gol in finale contro il Liverpool -. Valverde è uno dei fedelissimi di Ancelotti, il vero jolly. L’uruguaiano ha salutato il collega con un post a sua volta sul proprio profilo Instagram, rispondendo a Kroos e ammettendo di essersi ispirato a lui durante la sua carriera.

Valverde ricoprirà il posto di vertice basso a centrocampo il prossimo anno, andando a formare un reparto che con Bellingham e Camavinga sembra essere già ben collaudato e sulla carta assolutamente stellare. Ancelotti gli affiderà anche la maglia numero 8, oltre che a tante responsabilità.