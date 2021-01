«Come riparte il mio 2021? A livello personale devo ripercorrere ciò che ho fatto nel 2020. A livello di squadra dobbiamo ritrovare quelle caratteristiche che ci hanno contraddistinto, come l’aggressività e la compattezza che ci facevano temere da tutte le squadre. È d’obbligo perché ci hanno permesso di stare nei primi posti in classifica. Io uomo mercato? Sono sereno, penso al campo e a fare bene, al resto non ci penso, quello che conta è fare bene sabato». Queste le parole di Simone Santoro, centrocampisto del Teramo, rilasciate in conferenza stampa in merito alle offerte di mercato.