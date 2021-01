David Beckham potrebbe essere nei guai, l’ex stella del Manchester United è accusato di aver aggirato le norme anticovid inglesi per trascorrere il capodanno a casa dei futuri consuoceri. Secondo quanto riporta il “Daily Mail”, la famiglia Beckham avrebbe deciso di lasciare l’Inghilterra il giorno di Natale per non incorrere nelle restrizioni di Boris Johnson. I Beckham così hanno passato il capodanno in una lussuosa villa dal costo di 30 milioni di euro.