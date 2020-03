Arrivano le dichiarazioni di Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia e titolare di un’azienda commerciale di abbigliamento che sta avendo conseguenze gravissime da questa crisi con introiti giornalieri al 20%. L’imprenditore chiede, dopo queste misure varate per cercare di contenere il virus, al Governo quali misure deciderà di attuare per sostenere gli imprenditori che creano lavoro e ricchezza per il Paese. Ecco alcune delle sue parole riportate da “Alfredopedulla.com”: «Ora chiediamo al Governo di capire cosa sta accadendo a noi imprenditori, che nel caso dei presidenti di calcio sono doppi imprenditori a cui si presenta, di conseguenza, un doppio problema. Spero che dopo questo primo momento che ha imposto, giustamente, quello di trovare soluzioni all’emergenza nel garantire la massima salute possibile ai cittadini, ne segua un secondo che venga incontro alle nostre esigenze di azienda».