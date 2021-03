«Alti e bassi in campionato? Anche noi stiamo impazzendo per il nostro ritmo altalenante. Facciamo delle prestazioni che ti fanno credere che non puoi perdere con certe squadre.

Ma poi accade che sbagliamo mentalmente in alcune partite. Poi succede che vinciamo una gara e nel match successivo facciamo gli stessi errori. Per adesso facciamo troppi errori e subiamo sempre».

Queste le parole rilasciate da Alberto Santana, calciatore del Palermo, ai microfoni di “Trm”.