Attraverso la propria pagina Facebook il Città di Sant’Agata ha comunicato l’ingaggio dell’ex Palermo Domenico Mistretta. Ecco quanto riportato:

“Oltre Fabio Meduri, mister Ferrara per il match clou di domenica contro il forte FC Messina, potrà contare anche sull’attaccante Domenico Mistretta, che in mattinata si è legato AL Città di Sant’Agata. Il classe ’97 nativo di Salemi, è una prima punta ma può agire anche alle spalle di un altro attaccante o addirittura da trequartista. Dopo aver cominciato nelle giovanili del Palermo, Mistretta ha vestito le casacche di Trapani, Potenza, Palmese e Marina di Ragusa.





Queste le sue parole dopo la firma: “Sono felice e carico di cominciare questa nuova avventura. Come ho sempre fatto e continuerò a fare, darò il massimo per onorare maglia che indosso. Ringrazio la Società e i miei nuovi compagni che mi hanno accolto benissimo, facendomi sentire come a casa e sperò di ripagare la loro fiducia”.