Gianluca Sansone, attaccante del Casarano ed ex Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tuttomercatoweb.com” soffermandosi sul suo accostamento al Palermo nella passata stagione:

«Tante squadre con cui ho avuto contatti avevano progetti campati in aria. La situazione economica generale non è il massimo. Ho accettato la sfida in D l’anno scorso al Cerignola e ora a Casarano, ho trentaquattro anni e preferisco far parte di un progetto serio piuttosto che di una C tanto per».





«Palermo? Avevamo parlato, poi Sagramola (amministratore delegato del Palermo, ndr) ha rilasciato delle dichiarazioni che non mi sono piaciute, se devo lavorare con persone che hanno scarsa considerazione di me preferisco non farlo. Io guardo avanti e se guardare avanti vuol dire dare il massimo in Serie D lo faccio».