Diletta Leotta e Georgina Rodriguez non torneranno sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2021. Non ci sarà neppure Alice Campello, la web influencer moglie di Alvaro Morata. A farlo sapere il direttore artistico Amadeus, che ha smentito in conferenza stampa i gossip dell’ultimo periodo. “Sono nomi non veri, mai presi in considerazione”, ha spiegato ai giornalisti. Di recente si era parlato della volontà della Leotta di tornare a Sanremo per dimenticare alcune polemiche dello scorso anno (ricordate il monologo sulla bellezza?) ma a quanto pare si è trattato solo di una fake news e nulla più. Amadeus sarà affiancato da: Naomi Campbell, che aprirà il Festival, Elodie e Matilda De Angelis. Rispetto al 2020 non ci saranno due vallette a sera ma solo una.

“Quest’anno avremo una donna a sera ma altre presenze sul palco. Donne che entreranno e racconteranno aspetti del panorama femminile”, ha dichiarato il presentatore. Tra le intenzioni di Amadeus c’è quella di portare sul palco del Teatro Ariston Alessia Bonari: “L’infermiera diventata simbolo che a causa dell’uso della mascherina portava i segni sul viso. La sua è diventata una foto simbolo. Voglio portarla a raccontare la sua storia e poi avere un momento di leggerezza”. Tra le ospiti femminili sono state invece confermate Ornella Vanoni e Alessandra Amoroso mentre c’è una trattativa in corso con Loredana Bertè.