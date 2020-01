Sono state rese note le informazioni utili per assistere alla gara tra San Tommaso e Palermo. Ecco la nota del club irpino:

“L’A.C.D. San Tommaso Calcio, comunica che in occasione della partita tra San Tommaso e Palermo, in programma sabato 11 gennaio alle ore 14:30 allo stadio Modestino De Cicco di Pratola Serra, la società ha indetto la “Giornata Biancoverde”. Tutti quelli che vorranno partecipare a questo storico incontro, compresi gli abbonati, donne, ragazzi over 14 e adulti: dovranno quindi acquistare il tagliando d’ingresso. Sarà possibile per i tifosi locali acquistare il tagliando in prevendita: presso la sede sociale sita in Via Italo de Feo 46/47, o presso la vecchia sede sociale in Via Giuseppe Di Vittorio n.38, o presso la Stazione di servizio Q8 in Via Giulio Acciani (Quartiere San Tommaso). Il biglietto avrà il costo di 10€. Per i tifosi locali sarà possibile acquistare il tagliando anche il giorno della gara presso i botteghini dello stadio Modestino De Cicco di Pratola Serra.La tifoseria ospite, potrà invece, acquistare il tagliando d’ingresso presso i punti vendita del circuito Go2 di Palermo sempre al costo di 10€ più i diritti di prevendita. Per la tifoseria ospite sarà possibile acquistare il tagliando entro e non oltre le ore 19:00 di venerdì 10 gennaio. Il giorno della gara il botteghino dello stadio Modestino De Cicco resterà chiuso per la tifoseria ospite.La società non predisporrà accrediti. Ingresso gratis esclusivamente per i ragazzi Under 14″.