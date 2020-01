Si è appena concluso il match tra San Tommaso e Palermo. La gara al 90′ si è conclusa con il risultato di 1-1 grazie alla rete siglata da Langella al 47′ e Alleruzzo all’86’. Di seguito le pagelle di Ilovepalermocalcio.com

PELAGOTTI: Nel primo tempo Colarusso prova a sorprenderlo direttamente da punizione, ma è attentissimo e respinge. Il gol del pari non è colpa sua. VOTO 6

DODA: Non supera quasi mai la linea di metà campo. Nella prima mezz’ora un solo cross dalla linea di fondo campo. Al 40′ Alleruzzo entra in maniera scomposta e lo costringe a lasciare il campo. VOTO 6

Dal 41′ PERETTI: Viene mandato nella mischia per sostituire Doda. Non tocca molti palloni e non arriva mai sul fondo. VOTO 6-

LANCINI: Nel primo tempo commette un fallo del tutto inutile su Alleruzzo, che è girato di spalle. Per il resto della gara non ha pericoli. VOTO 6

CRIVELLO: Prova delle uscite palla al piede. Una piccola sbavatura nel primo tempo, poi chiude bene tutto. VOTO 6

VACCARO: Non arrivano tanti cross dai suoi piedi. Nel primo tempo è prezioso con due chiusure sugli attaccanti avversari e anche nel secondo tempo è prezioso in chiusura. Cacciato nei minuti finali per un pungo all’avversario. VOTO 5

LANGELLA: Prova qualche inserimento. Nel primo tempo fa le prove generali per il gol, che arriva nella ripresa quando recupera palla, e dopo aver controllato con il destro, si sposta la sfera sul sinistro e calcia sorprendendo Landi. VOTO 6,5

MARTIN: È seguito ad uomo e proprio per questo prova a svariare in lungo e largo per il cerchio di centrocampo. Forse non è ancora al meglio dopo l’infortunio della scorsa settimana. VOTO 5,5

MARTINELLI: Poco appariscente, ma è attento visto che dal suo lato Floriano è chiamato a spingere molto. Nel secondo tempo resta giù dopo uno scontro e perde i sensi, ma si riprende subito. VOTO 6-

FLORIANO: La condizione non è delle migliori e lo si sapeva. Prova qualche guizzo, ma non riesce ad incidere come vorrebbe. Potrebbe sfruttare meglio qualche pallone. Esce stanchissimo. VOTO 6-

Dal 70′ FICARROTTA: La sua presenza si nota solo per il pallonetto sbagliato nel finale. VOTO SV

RICCIARDO: Forse l’astinenza dal gol non lo fa rendere al meglio. Ha l’attenutane dei pochi cross da parte dei compagni, ma anche lui è poco nel vivo del gioco. VOTO 5

Dall’81 SFORZINI: Viene mandato in campo per alzare il baricentro della squadra nei minuti finali. Va vicino al gol nel finale VOTO SV

FELICI: La presenza di Floriano lo costringe a giocare largo sulla destra. La sua non è una una prova brillantissima. Pochi pericoli per la retroguardia avversaria. VOTO 6

Dal 77′ SILIPO: Prova a dare velocità all’attacco. VOTO SV

PERGOLIZZI: Conferma ancora il 4-3-3. Ritrova Martin, assente contro il Marsala, lancia subito Floriano e conferma Langella. Il centrocampista ex Bari trova il gol, ma la prestazione dei suoi non è ottima e non riescono ad avere la meglio sul San Tommaso. VOTO 5

SAN TOMMASO: 1 Landi (6), Lambiase (5,5), Madonna (5,5), Colarusso (6+); 5 Mannone (5,5), 6 Pagano (6), Alleruzzo (6,5), Castro (5+) dal 56′ Konate (5), Sabatino (5,5) dall’85 Colucci (SV); Branicki (5), Massaro (5). Allenatore: Liquidato (6)