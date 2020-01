Sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi di una maxi operazione con la Sampdoria che coinvolgerebbe sia il mercato in entrata che quello in uscita. Il club blucerchiato è ormai ufficialmente sulle tracce di Nino La Gumina e Dimitrios Nikolaou, tanto che si conoscerebbero già le cifre di una possibile operazione. Si parla di 10-11 milioni di euro. E non è finita qui, perchè all’Empoli potrebbe finire anche il cartellino di Tommaso Augello, esterno sinistro classe 1994.