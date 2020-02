Il Direttore Generale del San Tommaso Annino Cucciniello, al termine del match contro la Palmese, ha affermato: «Il San Tommaso deve pensare al proprio percorso. Dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili e all’ultima giornata tireremo le somme. Certo più risultati positivi riusciamo a portare a casa più c’è possibilità di scalare la classifica per tentare di giocare il play out in casa. La squadra ci ha sempre creduto così come la società, certo non è semplice per noi la Serie D è un campionato complicato in tutti i suoi aspetti. Noi dobbiamo lavorare passo dopo passo per raggiungere un sogno. Adesso ci aspettano due sfide in casa contro Castrovillari e Marina di Ragusa, due scontri importantissimi e ci auguriamo di fare il massimo».