Intervenuto ai microfoni di “Sportitalia” nel corso di “Tutto Serie D”, il co-presidente del Giugliano Luigi Sestile ha affermato: «Giocheremo tutte le partite al massimo fino alla fine. La promozione diretta? C’è una differenza abbastanza ampia con Palermo e Savoia, le compagini che credo che se la giocheranno per questo traguardo. Per quanto riguarda gli obiettivi, siamo partiti pensando ad una salvezza tranquilla in quanto neopromossa. Abbiamo un buon gruppo, motore con il quale ce la giocheremo fino all’ultimo per accedere ai playoff. È un anno molto particolare, principalmente per quanto accaduto a mio fratello Salvatore, il Presidentissimo che rimarrà sempre nei nostri cuori. Porto avanti questo discorso con mio nipote. Vogliamo fare calcio in maniera pulita, dinamica che contraddistingue i Sestile. Il De Cristofaro? Mio fratello ha lottato molto per lo stadio, consegnatoci dalla ex amministrazione Poziello. Giocare nella nostra vera casa è tutt’altra cosa e permette ben altra programmazione. Ci riteniamo una grande famiglia, questa è una piazza importante che ha una storia più che lodevole, caratterizzata anche dalla Serie C2, un passato che la famiglia Sestile spera di rivivere. La squadra che mi ha maggiormente sorpreso nel nostro Girone? Sono due: Savoia e FC Messina. Gli oplontini hanno la qualità per giocarsela con il Palermo fino alla fine».