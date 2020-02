Attraverso una nota inviata alla nostra redazione, il tecnico del Marsala Terranova ha fatto chiarezza sulle vicende che l’hanno reso protagonista nelle ultime settimane. Ecco qui di seguito la nota in questione:

“È un momento di difficoltà che solo con unità di intenti possiamo superare. Ritengo necessario abbassare i toni ed evitare la ricerca, a tutti i costi, di un colpevole. Vanno cercate le soluzioni che possano consentire ad una squadra di raggiungere con serenità gli obiettivi prefissati. Città, tifosi, società, staff tecnico e calciatori tutti uniti con lo scopo di salvare la stagione. Su quanto successo la scorsa settimana voglio solo fare una precisazione: per scelta tecnica, i giocatori vanno in campo, in panchina o in tribuna, per il resto non voglio aggiungere altro se non che il sottoscritto ha dato e continuerà a dare tutto se stesso e per questa maglia. Sono certo che i soci, con a capo il Presidente, sapranno trovare, al più presto, le soluzioni per superare le difficoltà e insieme lottare per raggiungere la salvezza. Mi corre l’obbligo ringraziare tutti coloro che in questi giorni così travagliati hanno dimostrato solidarietà e vicinanza verso i giocatori: io e tutto lo staff tecnico sentiamo il dovere di ringraziare tutti i giocatori, nessuno escluso, che ancora una volta hanno dimostrato di essere Uomini, di essere persone con elevati valori morali, di avere grande dignità, di avere rispetto nei confronti della città e di aver voluto onorare la maglia che indossano. Ringrazio questi magnifici tifosi che anche ieri ci hanno supportato e incitato. Fatta questa doverosa premessa, un cenno alla partita di ieri: ritorniamo a casa con l’amaro in bocca, consapevoli di aver disputato un’ottima partita, ordinata e puntigliosa. Stiamo dando continuità alle buone prestazioni di Palermo, Giugliano, Acireale e Messina, il gioco ritengo di poter affermare che c’è sempre stato ed i risultati positivi che cominciano ad arrivare ci daranno una mano per accrescere l’autostima della squadra. Ieri contro il Castrovillari abbiamo rispettato quelli che erano i temi tattici dell’incontro, inopinatamente siamo andati sotto alla prima situazione promettente degli avversari ma la squadra ha subito reagito con grande autorevolezza, raggiungendo prima il pareggio e poi, con merito, passando in vantaggio. Siamo stati raggiunti sul pari ma in chiusura della gara abbiamo avuto l’occasione per vincere la partita. In conclusione abbiamo disputato un ottimo incontro, resta il profondo rammarico di non aver portato a casa i tre punti considerato che i gol che abbiamo subito potevano essere evitati. La classifica non è bella, abbiamo fatto nelle prime sette partite del girone di ritorno gli stessi punti del girone d’andata, incontrando le squadre più blasonate del girone: penso che questa squadra abbia ancora molto da dire! Ora, con lo sguardo rivolto al futuro, occorre, come detto in premessa, ripartire tutti insieme, con un unico scopo comune, prendendo quelle decisioni che possano portare serenità e tranquillità ai giocatori e allo staff tecnico e che possano permettere al glorioso sodalizio azzurro di salvare la categoria e di porre le basi per un futuro roseo che possa riportare il glorioso Marsala calcio ai fasti di un tempo”.