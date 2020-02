L’attaccante del Giugliano Antonio Orefice, intervenuto nel corso della trasmissione “Solo Giugliano“, ha affermato: «Siamo un grande gruppo. Abbiamo un allenatore tra i migliori della categoria, lo penso fortemente. Giorno dopo giorno ci insegna tanto. La Cittanovese? In trasferta è un altro tipo di campionato, queste sono squadre rognose, ma ce la metteremo tutta per portare punti a casa. Le mie aspirazioni? Ogni ragazzo sogna di arrivare il più in alto possibile, ma al momento penso solo a fare il mio meglio per il Giugliano. Qui sto bene, tutti mi trattano divinamente. Il mio ruolo ideale? Nasco trequartista ma non ho una collocazione preferita. L’importante è dare il massimo ogni qualvolta si viene chiamati in causa. Mi diverto e quando ciò accade riesco ad offrire giocate di qualità. La squadra che mi ha maggiormente impressionato? FC Messina. È la compagine che all’andata mi ha colpito di più, al ritorno siamo stati però bravi a ribaltare la situazione».