Sampdoria, Yepes in scadenza: si tratta per il rinnovo

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, infatti, il club starebbe trattando il rinnovo di Gerard Yepes. Il calciatore è in scadenza e potrebbe svincolarsi a zero a giugno 2025. Il classe 2002 è attenzionato da diversi club anche cadetti, per via del suo ottimo rendimento in questa prima parte di stagione. Il giocatore in questa stagione ha giocato undici partite in campionato di Serie B e due partite in Coppa Italia, segnando anche un gol. La situazione potrebbe sbloccarsi presto.

